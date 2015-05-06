В России трое второклассников забросали камнями бывшего узника фашистского лагеря

О происшествии стало известно только 5 мая благодаря местным журналистам. Районная власть и дирекция школы не хотели огласки, сообщает Новая газета.

28 апреля в администрации поселка Важини ветеранам войны вручали медали "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Пришел за заслуженной наградой и Анатолий Федотов. Около пяти часов вечера после награждения он возвращался домой. По словам самого Анатолия Васильевича, его догнали трое второклассников, начали оскорблять и кидаться камнями.

Мужчина плохо ходит, поскольку два года назад перенес тяжелую операцию на ноге, к тому же почти не слышит, поэтому уйти от мальчишек он не мог.

"Так и гнали они его, осыпая ругательствами и камнями, метров триста. Спрятался от хулиганов отец в сарае. Мать с балкона прикрикнула на пацанов. В ответ один из них снял штаны и показал ей голую задницу", - рассказывает дочь Анатолия Федотова Татьяна.

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Глава Важинского муниципального образования Юрий Кощеев сказал, что мальчики, наверное, не видели медали на ветеране, поскольку он шел в куртке.

"От этого поступок, конечно, не менее отвратительный. Но СМИ тоже виноваты. Почему такой ажиотаж лишь вокруг 70-летия? А в течение года газеты не рассказывают о войне! Нельзя за пару месяцев вдолбить в головы уважение к ветеранам…", - сказал Кощеев.

Директор Важинской школы Ольга Москвина от общения с журналистами отказывается под предлогом «сильного расстройства». Педагоги учебного заведения проступок детей объясняют тем, что они «трудные». Один из второклассников — «гроза» не только школы, но и всего поселка. Растет в неблагополучной семье, состоящей на учете. Его мать похоронила уже троих детей.

4 мая глава поселка Юрий Кощеев и участковый навестили Анатолия Федотова и принесли ему свои извинения. Старик сказал, что зла не держит, простил бы и школьников, если бы они извинились перед ним. А также хотел бы рассказать детям о войне и концлагерях.

5 мая прокуратура Ленинградской области сообщила, что по факту избиения в поселке Важино 77-летнего бывшего узника концлагеря Анатолия Федотова начата проверка. Будет проверена деятельность подразделения по делам несовершеннолетних, исполнение педагогами Важинской образовательной школы своих обязанностей по воспитанию учащихся, а также исполнение своих обязанностей родителями второклассников.