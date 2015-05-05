Президент Турции отказался ехать в Москву на парад 9 мая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не приедет в Москву на торжественные мероприятия, посвященные 70-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

В пресс-службе турецкого диппредставительства российским информагентствам пояснили, что страну на параде 9 мая будет представлять посол в Москве.

Причины такого решения Эрдогана, не исключавшего участия в торжествах, не уточняются.

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При этом недавно турецкий президент выступил с резкой критикой решения своего российского коллеги Владимира Путина посетить Армению и принять участие в мероприятиях, посвященных 100-летию массовых убийств армян в Османской империи.

Приглашения на парад 9 мая в Москве получили лидеры нескольких десятков государств, однако многие из них ответили отказом из-за агрессии России в Украине.