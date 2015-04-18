СМИ: Лукашенко отказался ехать на парад к Путину 9 мая

"Президент 9 мая будет в Минске. У нас 9 мая свой такой парад, как в Москве", - сказал Александр Лукашенко журналистам в субботу в Минске, отвечая на вопрос, будет ли он принимать участие в параде в беларусской столице, сообщают РИА Новости.

Читайте такжеБеларусь не собирается воевать, но готова достойно встретить врага - ЛукашенкоОн подчеркнул, что, "кроме главнокомандующего, никто не будет принимать парад".

Александр Лукашенко добавил, что 7-8 мая сможет посетить с белорусской делегацией Москву и "продемонстрировать наше единство с русским народом и другими, кто ценит эту победу". Он предположил, что может принять участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата.

Как сообщал УНИАН, от участия в параде в Москве отказался ряд лидеров стран Запада, а также президент США Барак Обама. Между тем, как заявлял ранее президент Петр Порошенко, его вовсе не приглашали на это мероприятие.