Полиция Германии задержала российских байкеров и дипломатов

Об этом байкеры написали в своем блоге, пишет Украинская правда.

"Нас с автобана завернули в "карман" и окружили более 20 полицейских с собаками. Пока проверяют документы!" – сообщили участники колоны на подъезде к Мюнхену.

"Дальше был досмотр под предлогом террористической угрозы", - добавили она.

В колонне ехала одна машина сопровождения, в которой находились двое несовершеннолетних детей и трое взрослых. Так же, в колонне, двигался один мотоцикл. На нем - гражданин Австрии. Сзади шли две машины с дипномерами, в которых находились российские дипломаты.

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Мотоцикл оцепили, документы забрали у всех, даже у дипломатов.

Среди заблокированных в автомобилях дипломатов на подъезде к Мюнхену, находится российский консул Дмитрий Захаров, также сообщили пропутинские "волки".

Как известно, байкеры объявили о своем мотопробеге , который посвятили 70-летию победы над нацизмом. Это вызвало протест среди граждан Польши, по территории которой намерены проехать мотоциклисты.

Провокацией мотопробег назвало и руководство Польши и Чехии. Чешские власти продолжают искать способы, чтобы усложнить байкерам мотоклуба "Ночные волки" проезд по территории страны.

Правительство Германии предупредило о запрете въезда в страну членам российского байкерского клуба "Ночные волки", который организует мотопробег Москва-Берлин.

Литовские пограничники не впустили еще четырех байкеров - граждан России и Беларуси, однако неизвестно, связано ли это непосредственно с резонансным автопробегом байкеров до Берлина.

В свою очередь МИД РФ возмутился отказом властей Польши пускать на территорию страны участников российского байк-клуба и заявил, что "отказ властей Польши стал единственным по всему маршруту запланированной поездки".