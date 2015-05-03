В Непале через восемь дней после землетрясения спасатели нашли выживших под завалами
14:20, 03 мая 2015Мир
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Сотрудники службы спасения Непала нашли выживших под завалами через восемь дней после землетрясения.
REUTERS
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.
Согласно сообщению, сегодня спасатели обнаружили под завалами мужчину и двух женщин, выживших под завалами на северо-востоке Непала.
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Как сообщал УНИАН, ранее власти Непала исключили возможность найти выживших после мощного землетрясения.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Непале утром 25 апреля. Эпицентр располагался в 82 километрах к северо-западу от столицы страны Катманду.
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