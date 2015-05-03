В Непале через восемь дней после землетрясения спасатели нашли выживших под завалами

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

Согласно сообщению, сегодня спасатели обнаружили под завалами мужчину и двух женщин, выживших под завалами на северо-востоке Непала.

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Как сообщал УНИАН, ранее власти Непала исключили возможность найти выживших после мощного землетрясения.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Непале утром 25 апреля. Эпицентр располагался в 82 километрах к северо-западу от столицы страны Катманду.