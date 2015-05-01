Почти тысяча европейцев пропали без вести в Непале

По словам представителя ЕС, большая их часть, вероятно, отправилась к вершине Эвереста или находится в отдаленном горном районе Лангтанг, сообщает Русская служба Би-би-си.

Представитель ЕС в Непале Ренсдже Тееринк выразил надежду, что многие из пропавших без вести живы, но пока не могут выйти на связь.

"Они считаются пропавшими без вести, но мы не знаем, каково их реальное положение", - сказал Тееринк журналистам.

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Землетрясение в стране, известной своими горными пиками, произошло в разгар сезона восхождений. Уже известно о гибели 12 граждан стран ЕС. Часть из них погибли в результате схода лавин, вызванных землетрясением.

Кроме того, Непал популярен среди туристов, путешествующих "дикарями". Такие путешественники, как правило, не сообщают о своих перемещениях в посольства своих стран, поэтому отследить их местонахождение весьма сложно.