У берегов Саудовской Аравии взорвался иранский танкер (фото, видео)

Нефть разлилась в Красное море.

Недалеко от порта Джидда в Саудовской Аравии в Красном море произошел взрыв на иранском нефтяном танкере.

Об этом 11 октября сообщает ТСН со ссылкой на иранское информационное агентство ISNA.

#BREAKING: Explosion sets Iranian oil tanker on fire near Saudi port city of Jeddah, Oil is spilling to the Red Sea pic.twitter.com/yNoLtW4lqB — Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 11, 2019

Отмечается, что из-за инцидента нефть разлилась в море. Экипаж не пострадал.

Взрыв произошел на танкере, принадлежащем национальной нефтяной компании Ирана. ISNA пишет, что взрыв мог быть терактом, но эта информация пока не подтверждена.

Associated Press отмечает, что сообщения о взрыве появились после того, как США обвинили Иран в атаке на нефтяные танкеры возле Ормузского пролива. Официальный Тегеран это отрицает.

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Напомним, в Саудовской Аравии 14 сентября произошел пожар на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов Saudi Aramco. В Министерстве внутренних дел страны сообщили, что два объекта компании Saudi Aramco на крупных месторождениях Абкайке и Хурайсе подверглись атаке с использованием дронов. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, но в США уверены, что за атакой стоит Иран.