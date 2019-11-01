В сети появилось видео неудачной операции по задержанию сына наркобарона "Эль-Чапо" (видео)

Овидия Гусман Лопеса 17 октября задержали в административном центре штата Синалоа, однако члены банды вытащили Лопеса, обстреляв дом, в котором полиция его удерживала.

Во время задержания сына барона наркокартеля «Эль-Чапо» Овидия Гусман Лопеса мексиканские полицейские просили, чтобы члены банды отказались от попытки его спасения.

Видео и правительственный отчет опубликовала The Guardian.

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На кадрах, в частности, заметно, как во время перестрелки Лопес передает своему товарищу пистолет, а затем солдаты возвращают его к стене.

На фоне звуков сильной стрельбы солдат кричит: «Скажите своим людям это прекратить!».

«Скажите, пожалуйста, я сдаюсь... Скажи им, чтобы они отступили, я этого не хочу», – продолжил он.

Призыв полиции банда восприняла с новой силой агрессии, что заставило правоохранителей отпустить сына «Эль-Чапо» в обмен на собственные жизни.

Отмечается, что отчет правительство опубликовало ради опровержения аргументов критиков, которые утверждали, что неудачная операция показала правительство Мексики слабым.

Как сообщал УНИАН, Овидия Гусман Лопеса 17 октября задержали в административном центре штата Синалоа, однако члены банды вытащили Лопеса, обстреляв дом, в котором полиция его удерживала.

Кроме того, боевики взяли в заложники офицера и 9 солдат. Критики утверждали, что власть должна позаботиться о подкреплении силовиков. Но власти Мексики ответили, что для борьбы с наркокартелем армии пришлось бы использовать огневую силу, что неминуемо грозило бы гражданским лицам.

По информации правительства, во время неудачной операции погибли 8 человек, хотя местные СМИ писали про большее количество жертв перестрелок.