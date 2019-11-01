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Трамп ответил на резолюцию Конгресса США о своем импичменте

06:00, 01 ноября 2019
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал конгрессменов-демократов и назвал принятую ими резолюцию об импичменте "охотой на ведьм".

"Величайшая охота на ведьм в американской истории!", - возмутился Трамп, передает zn.ua.

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Он также упрекнул сторонников импичмента в том, что их действия ударят по американской экономике.

"Обман с импичментом вредит нашему фондовому рынку. Но демократов это не волнует", - написал американский президент на своей странице в Twitter в пятницу, 31 октября.

Напомним, 31 октября Палата представителей в Конгрессе США приняла резолюцию, которая формализует процедуру импичмента президента Дональда Трампа.

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Теги: #президент США#Дональд Трамп#Импичмент Трампу