Трамп ответил на резолюцию Конгресса США о своем импичменте

Дональд Трамп упрекнул сторонников импичмента в том, что их действия ударят по американской экономике.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал конгрессменов-демократов и назвал принятую ими резолюцию об импичменте "охотой на ведьм".

"Величайшая охота на ведьм в американской истории!", - возмутился Трамп, передает zn.ua.

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Он также упрекнул сторонников импичмента в том, что их действия ударят по американской экономике.

"Обман с импичментом вредит нашему фондовому рынку. Но демократов это не волнует", - написал американский президент на своей странице в Twitter в пятницу, 31 октября.

Напомним, 31 октября Палата представителей в Конгрессе США приняла резолюцию, которая формализует процедуру импичмента президента Дональда Трампа.