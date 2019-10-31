Палата представителей США приняла резолюцию в поддержку импичмента Трампа

Против резолюции проголосовали все представители Республиканской партии США и двое — от Демократической.

31 октября Палата представителей в Конгрессе США приняла резолюцию, которая формализует процедуру импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN.

Сам Трамп сразу после этого в твиттере написал о "крупнейшее в истории охоте на ведьм".

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Как сообщает CBS News, за соответствующее решение проголосовало 232 депутата, против — 186.

Отмечается, что против резолюции проголосовали все представители Республиканской партии США и двое — от Демократической.

Отметим, это не было голосования за непосредственно импичмент Трампа. Голосование решало, будет ли Конгресс продолжать расследование дела и как. Отныне расследования действий президента продолжатся согласно принятым в резолюции пунктам.

The Greatest Witch Hunt In American History! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 октября 2019 г.

Как сообщал УНИАН, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где сказано, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с президентом Украины, который состоялся 25 июля, Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Байдена.

Пресс-секретарь палаты представителей Конгресса США 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований «по команде» других стран.