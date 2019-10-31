New York Times: «Северный поток-2» поделил Европу на Германию и всех остальных

Завершение российского трубопровода ударит по отношениям Берлина не только с Киевом, но и с другими ключевыми союзниками на Западе.

Строительство российского газопровода «Северный поток-2», который обходит Украину и Польшу, будет завершено. Дания дала разрешение на прокладку трубы через воды своей исключительной экономической зоны. Поэтому, несмотря на острую критику со стороны Вашингтона, Киева и Варшавы, «Северный поток-2» будет завершен, согласно плану, в начале следующего года.

Об этом пишет New York Times, напоминая, что проект полностью принадлежит российскому энергетическому гиганту «Газпрому». Он очень чувствителен с точки зрения геополитики, потому что увеличивает зависимость Германии и Европы от российского газа. При этом поставки будут идти в обход Украины и Польши, отбирая у экономик этих стран доход от транзита. Некоторые критики утверждают, что Россия особо хочет нанести удар по украинской экономике на фоне аннексии Крыма и продолжения войны на Донбассе.

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Себастьян Сасс, который представляет компанию Nord Stream 2 AG, уверял ЕС, что ущерб для Украины преувеличен. Он подчеркнул, что Европе нужен дешевый газ на фоне сокращения использования угля и ядерной энергетики. Кроме того, часть российского газа и дальше будет транспортироваться через украинскую ГТС.

Тем временем, в США президент Дональд Трамп сказал, что новый трубопровод «сделает Германию заложницей России». А сенатор республиканец Тед Круз указал на то, что «Северный поток-2» лишь подстегнет российскую военную агрессию. Оба американца пригрозили наложить экономические санкции на компании, которые строят трубопровод. Однако, строительство почти закончилось. И аналитики говорят, что уже слишком поздно вводить санкции.

Издание напоминает, что Германия уже отказалась от ядерной энергетики. Это сделало ее больше зависимой от угля, чем защитникам окружающей среды хотелось бы. Переход на природный газ может помочь сократить вдвое выбросы углекислого газа в атмосферу. Поэтому дешевый российский газ кажется привлекательным в стране, где цены на энергию уже очень высокие. Но немецкая поддержка нового газопровода подорвала солидарность внутри ЕС.

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«Северный поток-2 политически чувствителен потому, что он стратегически разрывает Европу между интересами Германии и интересами всех других. Это создает серьезное недоверие и напряжение в отношениях с Польшей и Украиной», - сказала старший научный сотрудник немецкого Фонда Маршалла Кристин Берзина.

Но даже противники «Северного потока-2» в Германии, такие как Норберт Рюттген, который возглавляет парламентский комитет по иностранным делам, убеждены, что для американских санкций против российской трубы уже слишком поздно. Даже хуже, если США все же решатся ввести их, это ударит по адвокатах трансатлантических отношений, которые и так в обороне из-за агрессивной критики Трампа в адрес канцлера Ангелы Меркель и ее политики. Это может открыть новый раздел в торговой войне.

По мнению Рюттгена, который входит в партию Меркель, «Северный поток-2» уже стал российским успехом.

«Россия вбила клин между Германией и восточными соседями, между Германией и ЕС, а также между Германией и США», - пояснил он.