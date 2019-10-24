Премию Сахарова 2019 получил правозащитник, осужденный в Китае к пожизненному заключению

Ильхам Тохти выступает за введение автономии для национальных меньшинств в Китае.

Европарламент вручил Премию Сахарова «За свободу мысли» уйгурскому экономисту Ильхаму Тохти, которого в Китае осудили к пожизненному заключению по статье о сепаратизме.

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Как сообщается на сайте Европарламента, лидеры ЕП избрали победителя 24 октября.

«Вручая эту премию, мы настойчиво призываем китайское правительство освободить Тохт, и и призываем уважать права меньшинств в Китае», – заявил глава Европарламента Давид Сассоли.

Отмечается, что Тохти выступает за введение автономии для национальных меньшинств в Китае и является сторонником диалога. В 2014 его приговорили к пожизненному заключению по обвинению в сепаратизме.

Уйгуры – тюркоязычный мусульманский народ, проживающий в регионе под названием Синьцзян на крайнем западе Китая. В ЕП утверждают, что с 2017 года китайское правительство интернировало в специальные лагеря более миллиона представителей уйгурского этноса.

Ранее сообщалось, что ООН требует от Китая прекратить преследования мусульман.