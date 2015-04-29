В столице разрушенного землетрясением Непала начали возникать массовые беспорядки

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP. По данным агентства, многочисленные отряды полиции сконцентрированы неподалеку от центрального автовокзала города, расположенного поблизости от здания парламента.

Утром на этом месте собрались тысячи жителей столицы, которые хотели уехать автобусами из города. Когда автобусы, которых ждали желающие эвакуироваться, не прибыли, вспыхнула драка между полицией и разъяренной толпой.

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Ранее власти пообещали выделить 250 автобусов для вывоза населения из города, но на вокзал не прибыл ни один. Согласно сообщениям СМИ, ситуация с обеспечением населения пострадавшего от землетрясения города необходимыми вещами катастрофическая. Прежде всего речь идет о продуктах питания, медикаментах, палатках и воде.

Между тем, согласно официальным данным, количество жертв стихийного бедствия в Гималаях только в Непале превысило 5 тысяч человек. Специалисты ООН предполагают, что от землетрясения, которое затронуло Непал, Индию и Китай пострадали в той или иной степени почти 8 миллионов человек.