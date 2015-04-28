Соратник Немцова в России попал под амнистию

Ярославский областной суд закрыл уголовное дело против оппозиционера Ильи Яшина о драке с помощником сенатора Дмитрием Соколовым по амнистии к 70-летию Победы.

Об этом Яшин сообщил на своей странице в Facebook.

"В Ярославле, наконец, завершилась эпопея с моим уголовным преследованием. Суд закрыл дело, так и не доведя его до приговора, в связи с принятой Госдумой амнистией", - сообщил он.

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Инцидент, который рассматривал Ярославский суд, произошел в ноябре 2014 года. Яшин и Соколов подрались около кафе в центре Ярославля. По словам помощника сенатора, причиной конфликта стали политические разногласия. В частности, Соколов заявил, что оппозиционер негативно высказывался о президенте России. Яшин утверждает, что помощник сенатора первым ударил его.

После случившегося Соколов, а затем и Яшин, написали заявления в полицию.