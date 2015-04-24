В России ко Дню победы могут амнистировать 350-400 тысяч человек

В пакет входят документ об амнистии и о порядке ее применения, передает Радио Свобода.

В документе предусмотрено освобождение впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести. Речь идет о лицах, которые принимали участие в боевых действиях по «защите Родины», лиц, выполнявших воинский или служебный долг в Афганистане и других странах, где велись боевые действия, военнослужащих, сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, лиц гражданского персонала Вооруженных сил России, воинских формирований и органов, а также других организаций, участвовавших в выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и во время контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.

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По мнению председателя комитета Госдумы по законодательству Павла Крашенинникова, амнистия может касаться 350-400 тысяч человек. По его словам, постановление об амнистии может быть опубликовано уже в пятницу и с этого момента вступит в силу.

Ранее в СБУ сообщали, что Россия планирует на 9 мая массовое освобождение заключенных для войны на Донбассе.