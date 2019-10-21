На аукцион в Великобритании выставили мотоцикл с подписью Папы Римского (видео)

За него просят 42 тысячи фунтов стерлингов, но это лишь стартовая цена.

Мотоцикл с подписью Папы Римского выставили на аукцион в Великобритании.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеТрон Наполеона продали за 500 тысяч евроОтмечается, что за него просят 42 тысячи фунтов стерлингов, но это лишь стартовая цена.

Белый двухколесный транспорт принадлежит папской миссионерской общине, он украшен золотом и его уже в шутку называют «Святым».

В июле Франциск расписался на мотоцикле на площади Святого Петра в Ватикане. Вырученные с продажи средства пойдут на благотворительность.

Как ранее сообщал УНИАН, самую ценную в мире коллекцию виски продадут на аукционе.