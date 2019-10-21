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На аукцион в Великобритании выставили мотоцикл с подписью Папы Римского (видео)

12:09, 21 октября 2019
Мир
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Белый двухколесный транспорт принадлежит папской миссионерской общине, он украшен золотом и его уже в шутку называют «Святым».

В июле Франциск расписался на мотоцикле на площади Святого Петра в Ватикане. Вырученные с продажи средства пойдут на благотворительность.

Как ранее сообщал УНИАН, самую ценную в мире коллекцию виски продадут на аукционе.

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Теги: #Папа Римский#аукцион