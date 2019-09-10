Самую ценную в мире коллекцию виски продадут на аукционе (фото)

Ее стартовая цена почти $ 4,8 млн.

Коллекционер собрал коллекцию шотландского виски на сумму почти $5 млн.

С молотка на аукционе Sotheby's уйдет самая ценная коллекция шотландского виски, которая когда-либо продавалась на аукционах. Ее стартовая цена почти $4,8 млн.

Коллекция из 467 бутылок и девяти бочек принадлежит одному владельцу, который предпочел анонимность. Из них 178 бутылок виски Macallan из линейки Fine and Rare стоимостью $2,7 млн, в том числе Macallan 60-летней выдержки 1926 года разлива, и это одна из 14 бутылок, разлитых из бочки номер 263. Стоимость одной только этой бутылки колеблется от $430 тыс до $550 тыс.

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Один из старейших экземпляров в коллекции — виски Springbank 50-летней выдержки 1919 года розлива стоимостью $120 тыс — 170 тыс, а также 64-летний Glenfiddich из одной из первых партий в бутылках, сообщает Maxim.

Онлайн-аукцион откроется 27 сентября. Он завершится аукционом в Лондоне 24 октября.