В НАТО создали кризисный штаб-за военную операцию Турции в Сирии - СМИ

Эксперты оценят последствия наступательных действий Анкары.

В НАТО создали кризисный штаб по ситуации вокруг военной операции Турции на севере Сирии и ее возможным последствиям.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на газету Welt am Sonntag.

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По данным источников издания, в состав этой структуры вошли эксперты по вопросам разведки и безопасности, специалисты по вопросам военных операций и политические советники.

Как сообщал УНИАН, 9 октября 2019 Турция начала на северо-востоке Сирии военную операцию "Источник мира", которая проводится в районах Сирии к востоку от реки Евфрат против сирийских курдов.

После переговоров с США Турция согласилась приостановить наступление на севере Сирии на 5 дней) для выхода курдских повстанцев из приграничных районов.