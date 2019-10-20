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В НАТО создали кризисный штаб-за военную операцию Турции в Сирии - СМИ

17:50, 20 октября 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на газету Welt am Sonntag.

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По данным источников издания, в состав этой структуры вошли эксперты по вопросам разведки и безопасности, специалисты по вопросам военных операций и политические советники.

Как сообщал УНИАН, 9 октября 2019 Турция начала на северо-востоке Сирии военную операцию "Источник мира", которая проводится в районах Сирии к востоку от реки Евфрат против сирийских курдов.

После переговоров с США Турция согласилась приостановить наступление на севере Сирии на 5 дней) для выхода курдских повстанцев из приграничных районов.

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Теги: #НАТО#Турция#Сирия