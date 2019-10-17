Турция и США договорились о приостановке военной операции на севере Сирии (видео)

Турецкие силы приостановят все операции на 120 часов, а США будут способствовать «упорядоченному выводу» курдских сил.

Власти Турции согласились на предложение Соединенных Штатов приостановить военную операцию на севере Сирии.

Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Громадське со ссылкой на BBC.

По словам Пенса, Анкара согласилась прекратить огонь, пока курдские силы покинут район на севере Сирии, в котором Турция хочет сделать так называемую зону безопасности.

Турецкие силы приостановят все операции на 120 часов, а США будут способствовать «упорядоченному выводу» курдских сил.

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Также США и Турция договорились обоюдно обеспечивать мир в этом приграничном районе Сирии, основываясь на международном праве.

«Я только что говорил с президентом (США Дональдом — ред.) Трампом. И знаю, что президент очень благодарен за готовность президента Эрдогана сделать шаг навстречу и ввести этот режим прекращения огня, и дать возможность мирного решения этого конфликта», — сказал Пенс.

Он добавил, что переговоры длились более пяти часов.

Сам Трамп уже прокомментировал эту договоренность, заявив, что она спасла «миллионы жизней».

Как сообщал УНИАН, 9 октября Турция начала в Сирии операцию «Источник мира» против сил сирийских курдов, котрых Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наступление имеет целью создать «безопасную зону», а его цель - «курдские боевики» и члены группировки «Исламское государство» на севере Сирии.

Совет безопасности ООН на заседании 10 октября не смог принять никакого решения по наступлению Турции на территории Сирии.

Пять европейских стран позже призвали Турцию прекратить односторонние военные действия.

10 октября президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на роль посредника между Турцией и сирийскими курдами, и пригрозил Анкаре санкциями.

16 октября Трамп заявил, что США не будут воевать с Турцией, чтобы защитить курдов на территории недружественной Сирии. Президент США считает, что, если Россия присоединится к защите курдов в Сирии, это будет хорошим делом.