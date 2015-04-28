The Telegraph: В ближайшие годы нам будет необходим российский газ, говорит Centrica

Об этом сообщает Эмили Госден в статье «В ближайшие годы нам будет необходим российский газ, говорит Centrica», опубликованной на сайте газеты The Telegraph.

Европа останется зависимой от российского газа на долгие годы, предупредил энергетический гигант Centrica, называя предположения о том, что ЕС может заменить его другими источниками, «нереалистичными».

Европейские лидеры всячески старались найти пути для сокращения зависимости от импорта из России Владимира Путина с прошлого года, когда обострился кризис в Украине; Эд Дейви, министр энергетики, предположил, что понадобится изолирование чердачных помещений жилых зданий и ветряные электростанции, чтобы «противостоять Кремлю».

Но Рик Хейторнтуэйт, председатель Centrica, сказал акционерам в понедельник: «Чего бы мы не хотели, как Европа, мы должны быть очень осторожны и прагматичны в реальности... Я полагаю, нереалистично думать, что российский газ будет заменен в ближайшее время».

Иэн Конн, исполнительный директор Centrica, добавил: «Россия поставляет ... около трети газа в Европу. Вы не можете просто отключиться без огромных последствий. У США нет возможности поставлять необходимый объем СПГ, чтобы заменить российский газ».

Если бы санкции были наложены на российский газ, то компаниям пришлось бы подчиниться, сказал он, но это оказало бы «значительное влияние на способность Европы уравновесить свои источники природного газа и использование», особенно в Восточной Европе, которая «не располагает многими альтернативами».

Но он добавил, что Россия была «надежным поставщиком газа на протяжении всей холодной войны», и что ей необходим европейский спрос. «Россия понимает, что играет очень важную роль в собственном будущем, и в этой взаимной зависимости есть и значимость, и потенциальная угроза», сказал он.

Оба мужчины выступали на годовом собрании Centrica, где 33 процента акционеров проголосовали против отчета по выплатам менеджменту энергетического гиганта, и инвесторы пожаловались, что совет «выплачивал себе крупные суммы денег, сокращая наши дивиденды».

Г-н Хейторнтуэйт сказал, что голосование проводила фирма «Institutional Shareholder Services» (ISS), отрицая, что мистеру Конну был предложен пакет акций на сумму 2,7 млн фунтов стерлингов в качестве «переходных условий» для того, чтобы переманить его из Вritish Рetroleum.

Но он утверждал, что на самом деле это не был «бунт акционеров», поскольку многие из его лучших институциональных инвесторов «просто следуют ISS независимо от того, что они говорят».

Centrica столкнулись с несколькими вопросами от акционеров, обеспокоенных перспективой лейбористского правительства.

Крупнейший поставщик энергии в Великобритании – чья цена доли уже пострадала от планов Эда Милибэнда по замораживанию цен – настаивал, что будет «очень активно сотрудничать» с властью, независимо от результатов выборов.

Г-н Конн признал, что инвесторы были «обеспокоены воздействием, которое это может оказать на нашу компанию», но добавил, что существует «большая разница между тем, что люди говорят во время предвыборной борьбы и тем, когда им приходится столкнуться с бременем необходимости реализовывать эту политику».

В обновлении ранее в понедельник Centrica заявили, что прибыль British Gas должна вырасти, поскольку домашними хозяйствами было использовано на 10 процентов больше газа в течение первых трех месяцев этого года, по сравнению с исключительно холодным стартом 2014. В целом, по-прежнему ожидается, что прибыль группы снизится из-за падения цен на нефть.

Centrica также подогревает опасения касательно дефицита поставок газа этой зимой после предупреждения о том, что частичное отключение хранилища Rough может длиться свыше шести месяцев.