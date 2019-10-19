В британском парламенте начались исторические дебаты относительно соглашения о Brexit (фото)

Борис Джонсон призывает парламент поддержать соглашение с ЕС.

Парламент Великобритании собрался в субботу, 19 октября, для решения дальнейшей судьбы соглашения о выходе страны из Европейского Союза.

Это первое субботнее заседание парламента с 1982 года, когда Аргентина вторглась на британские Фолклендские острова.

Перед началом дебатов премьер-министр страны Борис Джонсон призвал членов парламента "поддержать сделку и вернуть стране контроль", пишет DW.

"Я надеюсь ... что это тот момент, когда мы можем, наконец, достичь этого решения и утолить инстинкты, которые бушуют внутри нас", - заявил он.

Чтобы добиться принятия соглашения, Джонсону необходимо заручиться поддержкой 320 членов парламента. Сейчас Консервативная партия и ее партнерша в парламенте североирландская Демократическая юнионистская партия (DUP) имеют лишь 319 голосов. При этом в DUP ранее уже заявили, что не будут поддерживать достигнутое с Брюсселем соглашение. Крупнейшая оппозиционная Лейбористская партия также заявила, что будет голосовать против соглашения.

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Лондон и Брюссель достигли договоренности по соглашению о Brexit лишь два дня назад. Оно предусматривает, что до конца 2020 года условия торговли между Великобританией и ЕС не изменятся. После этого страна должна выйти из европейского таможенного союза, тогда как Северная Ирландия останется в общем рынке с Евросоюзом.

Между Северной Ирландией и Великобританией будет создана таможня. Европейские товары будут облагаться британскими таможенными пошлинами. Относительно британских товаров, если они предназначены для продажи в ЕС, то пошлины будут уплачиваться, если только в Северной Ирландии - нет. Каждые четыре года парламент Северной Ирландии будет решать, будут ли продолжены эти правила.

В сентябре депутаты нижней палаты британского парламента приняли закон, который блокирует выход Великобритании из Евросоюза без соглашения с Брюсселем. Закон предусматривает перенос срока Brexit на 31 января 2020 года, если договоренности с ЕС так и не удастся достичь. Джонсон уверял, что будет придерживаться этого закона, однако неоднократно подчеркивал, что Brexit состоится 31 октября.