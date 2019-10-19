цей матеріал доступний українською

Британский парламент впервые за 37 лет проведет голосование в субботу из-за Brexit

11:57, 19 октября 2019
Мир
67 0
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает ВВС.

Во время голосования решится судьба соглашения о Brexit, достигнутой премьер-министром Борисом Джонсоном и лидерами ЕС.

Читайте такжеЕвропейский совет одобрил соглашение о Brexit

Заседания в палате общин должно было начаться в 10:30 по Киеву.

Это первое заседание парламента в выходной день после вторжения в Фолклендские острова в 1982 году.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к членам парламента с призывом поддержать новое соглашение по Brexit, поскольку оно является лучшим результатом.

17 октября Великобритания и ЕС одобрили новое соглашение по Brexit. Новая сделка все еще требует одобрения парламента Великобритании и компетентных органов ЕС.

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что Brexit должен состояться 31 октября.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Выход Британии из ЕС - все о Brexit
Теги: #Brexit#парламент Британии