Британский парламент впервые за 37 лет проведет голосование в субботу из-за Brexit

Это первое заседание парламента в выходной день после вторжения в Фолклендские острова в 1982 году.

Парламент Великобритании в субботу, 19 октября, впервые за 37 лет проведет голосование в выходной день.

Об этом сообщает ВВС.

Во время голосования решится судьба соглашения о Brexit, достигнутой премьер-министром Борисом Джонсоном и лидерами ЕС.

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Заседания в палате общин должно было начаться в 10:30 по Киеву.

Это первое заседание парламента в выходной день после вторжения в Фолклендские острова в 1982 году.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к членам парламента с призывом поддержать новое соглашение по Brexit, поскольку оно является лучшим результатом.

17 октября Великобритания и ЕС одобрили новое соглашение по Brexit. Новая сделка все еще требует одобрения парламента Великобритании и компетентных органов ЕС.

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что Brexit должен состояться 31 октября.