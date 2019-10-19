Трамп назвал имя кандидата на должность министра энергетики США

Президент США также поблагодарил нынешнего министра энергетики Рика Перри за «выдающуюся работу» и подчеркнул, что Перри остается его другом.

Президент США Дональд Трамп назвал нынешнего заместителя министра энергетики Дэна Бройлета кандидатом на должность министра энергетики.

Об этом он написал в Twitter.

«Я рад предложить заместителя министра Дэна Бройлета новым министром энергетики. Опыт Дэна в этой сфере не имеет равных. Он профессионал с большой буквы, я не сомневаюсь, что Дэн прекрасно справится с задачей», — отметил Трамп.

Президент США также поблагодарил нынешнего министра энергетики Рика Перри за «выдающуюся работу» и подчеркнул, что Перри остается его другом.

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Напомним, 18 октября стало известно, что министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Он планирует покинуть свой пост до конца года.

Сейчас в США активно анализируют роль, которую Перри сыграл в связях Трампа с Украиной, которые теперь стали предметом расследования о начале процедуры импичмента президента США. Американские СМИ называли Перри ответственным за «неофициальную политику» в отношении Украины.

В то же время Рик Перри заявил, что его отставка не связана с информацией о «неофициальной политике» Белого дома в отношении Украины.