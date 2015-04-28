Капитана парома "Севол" приговорили к пожизненому заключению

Таким образом, Высший суд города Кванджу ужесточил ему наказание: в ноябре прошлого года окружной суд приговорил капитана к 36 годам тюрьмы, сообщает Новая газета.

Приговор оказался жестче, потому что ранее Ли Джун Сока признали виновным только в халатности, повлекшей гибель людей. Теперь же суд расценил его действия, как убийство.

Читайте такжеПрезидент Южной Кореи пообещала поднять со дна моря паром "Севол"Отметим, что еще на процессе в окружном суде прокурор потребовал для капитана «Севола» смертной казни. Помимо командира судна к срокам от 5 до 30 лет былиприговорены еще 14 членов экипажа.

Паром «Севол» потерпел крушение у берегов Южной Кореи 16 апреля 2014 года. Погибли, по разным данным, от 295 до 304 человек. Капитан и ряд членов экипажа покинули судно на спасательных шлюпках одними из первых, не став спасать пассажиров.