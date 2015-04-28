Россия стянула на Донбасс максимальное количество систем ПВО - Госдеп

Об этом сообщил на брифинге представитель внешнеполитического ведомства США Джефф Ратке, пишет "Новое время" со ссылкой на сайт ведомства.

По данным Вашингтона, российская армия подтянула некоторые из систем ПВО к линии фронта.

Госдеп отметил, что с августа 2014-го в Украине отмечается максимальная концентрация такого вида российских вооружений.

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Ратке также сказал, что террористы ДНР и ЛНР по-прежнему не вывели артиллерийские системы и установки для залпового огня с территорий, которые определены в Минских соглашениях как очищенные от такого вида оружия. Также разведка США сообщила о новом наращивании РФ военного присутствия у границ с Украиной.

Тем не менее, о новых санкциях в Госдепе пока не спешат говорить.