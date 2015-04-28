Россия стянула на Донбасс максимальное количество систем ПВО - Госдеп
Разведка США выявила размещение дополнительных российских противовоздушных систем на Донбассе.
Об этом сообщил на брифинге представитель внешнеполитического ведомства США Джефф Ратке, пишет "Новое время" со ссылкой на сайт ведомства.
По данным Вашингтона, российская армия подтянула некоторые из систем ПВО к линии фронта.
Госдеп отметил, что с августа 2014-го в Украине отмечается максимальная концентрация такого вида российских вооружений.
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Ратке также сказал, что террористы ДНР и ЛНР по-прежнему не вывели артиллерийские системы и установки для залпового огня с территорий, которые определены в Минских соглашениях как очищенные от такого вида оружия. Также разведка США сообщила о новом наращивании РФ военного присутствия у границ с Украиной.
Тем не менее, о новых санкциях в Госдепе пока не спешат говорить.