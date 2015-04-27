Социологи РФ заявили об абсолютном максимуме "индекса счастья" у россиян

Таковы результаты исследования "Евробарометр в России", проведенного социологами Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), пишет ТАСС.

"Осенью 2014 года абсолютного максимума достигли основные показатели субъективной удовлетворенности населения. "Индекс счастья" вырос с 50 (в 2012 г) до 82 пунктов. Индекс политического оптимизма - с 15 до 35. При падении доходов населения на 10 процентов, экономический оптимизм вырос на 10 процентов", - говорится в пресс-релизе академии.

Читайте такжеРоссияне считают ситуацию в стране лучшей за последние 5 лет - опрос

Ученые утверждают, что резко сократились эмиграционные настроения. По их данным, "доля людей желающих уехать за границу на постоянное место жительство сократилась по сравнению с 2013 г. в два раза (до 6 процентов)".