Силы Асада и военные РФ заняли ключевой город у границы с Турцией

Продвижение сирийской армии и союзных российских подразделений осуществляется спустя несколько дней после того, как сирийские курды заключили соглашение с правительством Башара Асада о размещении военных на границе из-за наступления армии Турции на северо-восточную Сирию.

В среду, 16 октября, сирийские правительственные войска в сопровождении российских подразделений вошли в ключевой город Кобани на границе с Турцией.

Об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, пишет НВ.

По данным наблюдателей, сирийская армия развертывает свои силы в городе и его окрестностях.

Ранее российские подразделения пересекли реку Евфрат на севере Сирии и достигли окраин города Кобани.

Силы сирийской армии вошли в город Ракка на севере Сирии, бывшую сирийскую «столицу» Исламского государства.

Продвижение сирийской армии и союзных российских подразделений осуществляется спустя несколько дней после того, как сирийские курды заключили соглашение с правительством Башара Асада о размещении военных на границе из-за наступления армии Турции на северо-восточную Сирию.

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Как сообщал УНИАН, 9 октября Турция начала в Сирии операцию «Источник мира» против сил сирийских курдов, которых Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наступление имеет целью создать «безопасную зону», а его цель - «курдские боевики» и члены группировки «Исламское государство» на севере Сирии.

Совет безопасности ООН на заседании 10 октября не смог принять ни одного решения относительно наступления Турции на территории Сирии.

Пять европейских стран позже призвали Турцию прекратить односторонние военные действия.

10 октября президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на роль посредника между Турцией и сирийскими курдами, и пригрозил Анкаре санкциями.