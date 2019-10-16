Европарламент на месяц отложил начало работы новой Еврокомиссии - СМИ

Европарламент принял решение на фоне того, что три кандидатуры претендентов в еврокомиссары от Франции, Венгрии и Румынии были отклонены.

Европейский парламент на месяц отложил начало работы нового состава Европейской комиссии, который должен был приступить к выполнению своих обязанностей 1 ноября.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом в среду, 16 октября, заявил спикер Европарламента.

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В частности, решение было принято после того, как европейские законодатели отклонили три кандидатуры на должности еврокомиссаров от Франции, Венгрии и Румынии, предложенные бывшим министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен, которая должна возглавить Еврокомиссию. Теперь преемница Жана-Клода Юнкера должна за это время найти новые кандидатуры от этих трех стран.

Ранее, 30 сентября, комитет по правовым вопросам Европарламента отклонил кандидатуры еврокомиссаров от Венгрии и Румынии из-за конфликта интересов. В частности, евродепутаты считают, что кандидат от Венгрии Ласло Трочани, который был предложен на должность комиссара по расширению ЕС, не сможет совмещать должность с работой в его юридической фирме. Относительно представительницы Румынии Рованы Плумб, которая была кандидатом на должность комиссара по вопросам транспорта, евродепутаты были обеспокоены ее кредитами на сумму почти миллион евро.

Позже евродепутаты отклонили кандидатуру француженки Сильви Гулар, которая претендовала на должность еврокомиссара по промышленной политике и цифровому рынку. Причиной этого также послужил возможный конфликт интересов. После этого президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал фон дер Ляйен за такой результат голосования.