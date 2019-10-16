В Германии при загадочных обстоятельствах умерли два почтальона

Сначала 58-летний рабочий потерял сознание на складе и умер, затем 45-летний сотрудник был найден мертвым в фургоне почтовой доставки.

Служба курьерской доставки Hermes экстренно закрыла свой почтовый склад на востоке Германии после того, как за один день двое сотрудников умерли на рабочем месте и еще одному стало плохо.

Об этом сообщает русская служба BBC.

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Во вторник, 15 октября, с разницей в несколько часов скоропостижно скончались двое мужчин: сначала 58-летний рабочий потерял сознание на складе и умер, затем 45-летний сотрудник был найден мертвым в фургоне почтовой доставки, на водительском месте.

Их смерти полиция официально зарегистрировала как произошедшие по неизвестной причине, идет расследование несчастного случая.

Во вторник утром внезапно почувствовал острое недомогание еще один работник склада, однако полиция утверждает, что он уже страдал от нескольких болезней ранее.

Команда из 120 пожарных прибыла проверить помещения склада фирмы Hermes в Хальденслебене (неподалеку от Марбурга), на котором работает 3 тысячи человек. В качестве меры предосторожности его закрыли.

Также на предмет токсического загрязнения проверили и фургон, в которому умер мужчина. В одной из посылок обнаружили некое ядовитое вещество. Однако количество яда настолько мало, что оно не опасно для людей и не могло вызвать летальный исход, утверждает полиция.

Проводится вскрытие тел умерших мужчин, но первоначальный осмотр показал, что две смерти не связаны друг с другом. Медики не нашли специфических признаков отравления.

Власти продолжают уголовное расследование и исследование мест происшествия на предмет наличия опасных химических веществ.