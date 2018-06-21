Немцев предупредили об угрозе терактов с применением биологического оружия

Правоохранительные органы и спецслужбы Германии длительное время изучают угрозу подобных атак.

Федеральный прокурор Германии Петер Франк (Peter Frank) предупредил об опасности террористических нападений с использованием биологического оружия.

"Нам нужно распрощаться с представлением о том, что теракты всегда происходят по одному и тому же образцу", - заявил Петер Франк в среду, 20 июня, в эфире телеканала ARD, передает DW.com.

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Правоохранительные органы и спецслужбы Германии длительное время изучают угрозу подобных атак, отметил он. По его словам, террористы действуют "очень изобретательно" и пытаются "асимметрично испытать все возможные сценарии, включая возможность применения биологического оружия. К этой угрозе надо быть готовым, считает Франк.

13 июня в Германии арестовали 29-летнего гражданина Туниса Зифа Аллаха Х. Во время обыска в его квартире в Кельне правоохранительные органы обнаружили 3150 семян клещевины, почти 84 мг ядовитого вещества рицин, 250 металлических шариков, две бутылки с легковоспламеняющимся средством для удаления лака для ногтей, проволока с припаянными лампочками и 950 граммов серого порошка, содержащего пиротехнические вещества из петард. Рицин, обнаруженный в его жилище, эксперты классифицируют как "потенциальное биологическое боевое отравляющее вещество". До этого тунисец не попадал в поле внимания полиции.