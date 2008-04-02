Россия не допустит, чтобы Косово стало полноправным членом ООН

Россия не допустит, чтобы Косово стало полноправным членом Организации Объединенных Наций.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы»,об этом заявил глава российского МИДа Сергей ЛАВРОВ, выступая сегодня в Государственной Думе.

Он добавил, что Россия, как постоянный член Совета безопасности ООН, в состоянии не допустить в ООН Косово и никаких обходных путей тут нет.

С.ЛАВРОВ напомнил, что ситуация вокруг Косово будет обсуждаться на встрече Президента РФ Владимира ПУТИНА и Президента США Джорджа БУША в Бухаресте 4 апреля.