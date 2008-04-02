Россия не допустит, чтобы Косово стало полноправным членом ООН
13:42, 02 апреля 2008Мир
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Лавров выступил в Госдуме
Россия не допустит, чтобы Косово стало полноправным членом Организации Объединенных Наций.
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы»,об этом заявил глава российского МИДа Сергей ЛАВРОВ, выступая сегодня в Государственной Думе.
Он добавил, что Россия, как постоянный член Совета безопасности ООН, в состоянии не допустить в ООН Косово и никаких обходных путей тут нет.
С.ЛАВРОВ напомнил, что ситуация вокруг Косово будет обсуждаться на встрече Президента РФ Владимира ПУТИНА и Президента США Джорджа БУША в Бухаресте 4 апреля.
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