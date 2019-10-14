Турецкое наступление в Сирии: курды договорились с Дамаском о размещении войск на северной границе

Размещение армии поддержало бы Сирийские демократические силы, возглавляемые курдами.

Возглавляемая курдами администрация достигла соглашения с силами Башара Асада о том, что сирийская армия будет развернута вдоль границы с Турцией, чтобы помочь отразить турецкое наступление.

Об этом сообщила администрация под руководством курдов в воскресенье, пишет Reuters.

В сообщении говорится, что размещение армии поддержало бы Сирийские демократические силы, возглавляемые курдами, в борьбе с "агрессией и освобождении территорий, в которые вошли турецкая армия и ее наемники".

Отмечается, что это также позволило бы освободить другие сирийские города, оккупированные турецкой армией, такие как Африн. Турецкая армия и ее сирийские повстанческие союзники выгнали курдские силы из Африна в 2018 году.

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Как сообщал УНИАН, 9 октября Турция начала в Сирии операцию «Источник мира» против сил сирийских курдов, которых Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цель наступления - создать «безопасную зону», а его цель - «курдские боевики» и члены группировки «Исламское государство» на севере Сирии.

Совет безопасности ООН на заседании 10 октября не смог принять ни одного решения относительно наступления Турции на территории Сирии.

Пять европейских стран позже призвали Турцию прекратить односторонние военные действия.

10 октября президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на роль посредника между Турцией и сирийскими курдами и пригрозил Анкаре санкциями.