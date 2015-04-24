The New York Times: Да здравствует Европа

В статье Роджера Коэна под названием «Да здравствует Европа», опубликованной на сайте газеты The New York Times, пишется о том, что Европа выглядит больше как 2015, безграничный рынок более чем полумиллиарда людей, война между которыми стала невозможной, она настолько привлекательна для большей части человечества, что тысячи умирают, пытаясь добраться до нее, Континент, где социальные выплаты, включая единую систему здравоохранения, рассматривают не как социалистические поблажки, а элементарную человечность, и магнит для стран за пределами Европейского Союза, которые стремятся стать частью этой дарующей безопасность организации.

Организации непривлекательны. Они не вызывают мурашки по коже и не заставляют предательски дрожать. Но организация без прецедента – это Союз, состоящий из 28 членов. Он принес мир, прежде всего, процветание, однако потрепанное, и свободу бывшим воспитанникам советской империи. Он также стал причиной осознания европейской идентичности, что далеко от европейского патриотизма, но, тем не менее, является противовесом первичному национализму, из-за которого на континенте пролилось столько крови.

Недавно Доминик Моиси, французский политолог, поделился со мной своими наблюдениями: «Европа жива. Ей не очень хорошо, но она жива». Падение евро и дешевая нефть даже способствовали экономическому оживлению. Европейские автопроизводители в прошлом месяце показали свои лучшие результаты за год. Оценки роста экономики еврозоны в этом году в настоящее время пересмотрены в сторону повышения.

Опасно продолжать нападки на Европу. Это форма амнезии. Это также приглашение для тех, кто стремится разрушить единство Европы, главный из которых Владимир Путин. Президент России рассматривает Грецию, как слабое звено в европейской цепочке, страну, которой сейчас управляет левая партия СИРИЗА Алексиса Ципраса, чьи заигрывания с Москвой вызывают тревогу. Брюссель поддерживает немецкую политику жесткой экономии в Афинах. Газпром прибегнул к уговорам, в том числе авансовым денежным средствам. Есть искушение компенсировать анти-европейский гнев ухаживаниями России, даже если это опасный тупик. Греция не похожа на Беларусь или «анти-фашистский» облегченный фашизм Путина.

Конечно, Путин не был причиной проблем Греции; он просто стремится использовать их. Эти беды, начавшиеся с ошибочного решения включить Грецию в еврозону, не уменьшатся - и вот причины, почему 2015 является решающим годом для Европы. Несмотря на существенную бюджетную корректировку, факт остается фактом: долг Греции не подлежит выплате. На самом деле, наверное, сейчас еще меньше шансов на его возврат, чем было в начале кризиса. Победа Сиризы на выборах была отражением настроений.

В какой-то степени должно быть прощение долга; должна быть признана стоимость глупых кредитов. Или возможен греческий дефолт. Худшим результатом для Европы стал бы выход Греции из еврозоны. Присоединение к общей валюте, для всех стран союза, было «окончательным» решением. Если уходит одна страна, то шатается все здание. Рынки не сентиментальны в разведывании слабостей. Постоянным вопросом будет: «Кто следующий?»

На другом конце Европы есть другая опасность, внутри другого неясного Союза, Великобритании. Выборы пройдут 7 мая. Они будут проходить в то время, когда Великобритания показывает признаки превращения в Израиль - государство, где выборы являются лишь прелюдией к реальной политической деятельности по формированию коалиционного правительства. Подвешенный парламент выглядит правдоподобно. Большие партии слабеют. Название игры - раскол.

Неясно, чья партия будет самой большой – консерваторы Дэвида Кэмерона или лейбористы Эда Милибэнда. Но ни одна, вероятнее всего, не сможет управлять в одиночку. Даже исключая формальные союзы, Кэмерону, возможно, придется опираться на анти-иммигрантские, анти-европейские разглагольствования торговцев партии Независимости Великобритании (UKIP), а Милибэнду, возможно, потребуется поддержка со стороны шотландской национальной партии, которая хочет развалить Британию.

Кэмерон, поддавшись националистическим порывам, пообещал, в случае его переизбрания, провести референдум о членстве Великобритании в Европейском Союзе в 2017 году. То есть, его победа на двухлетний период заблокирует страну в состоянии глубокой неопределенности в отношении будущего направления крупного европейского государства. Милибэнд отверг референдум – выдающееся благоразумие, - но даже если попытки его оппонентов представить его клоном Сиризы Великобритании – ерунда, ему придется убедить Сити и (предположительно) успокоить шотландских националистов, серьезный компромисс.

Европа жива. Это не труп некоторых американских торговцев. Она нуждается в Греции и Великобритании. Ей не нужен путч Путина. Все, что ей нужно, - способность видеть свой кризис в историческом контексте, потому что единство для Европы должно быть так же священно, как свобода для Соединенных Штатов.