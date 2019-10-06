Убил из ревности: в Австрии мужчина расстрелял свою бывшую девушку и всю ее семью

Расправившись с пятью людьми, человек сам пошел в полицию.

На горнолыжном курорте Кицбюэль в Австрии 25-летний мужчина убил свою бывшую девушку, ее семью и нового парня.

Об этом сообщает издание Kronen Zeitung, ссылаясь на местную полицию.

Читайте такжеГрузинского телеведущего, который обматерил Путина, вызывают на допрос

Отмечается, что сегодня утром мужчина пришел к дому своей бывшей девушки. Из оружия, которое принадлежит его брату, злоумышленник застрелил свою бывшую девушку, ее родителей и брата, а также ее нового приятеля.

По предварительной информации, молодой человек совершил преступление из ревности.

После того, как он расправился с пятью людьми, мужчина сам пошел в полицию.

Как сообщал УНИАН, в Канзас-Сити (США) мужчина открыл стрельбу в баре, ранив 9 и убив 4 человека.