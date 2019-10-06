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Убил из ревности: в Австрии мужчина расстрелял свою бывшую девушку и всю ее семью

16:23, 06 октября 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает издание  Kronen Zeitung, ссылаясь на местную полицию.

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Отмечается, что сегодня утром мужчина пришел к дому своей бывшей девушки. Из оружия, которое принадлежит его брату, злоумышленник застрелил свою бывшую девушку, ее родителей и брата, а также ее нового приятеля.

По предварительной информации, молодой человек совершил преступление из ревности.

После того, как он расправился с пятью людьми, мужчина сам пошел в полицию.

Как сообщал УНИАН, в Канзас-Сити (США) мужчина открыл стрельбу в баре, ранив 9 и убив 4 человека.

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Теги: #убийство#Австрия