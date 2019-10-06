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В Канзасе мужчина расстрелял посетителей бара – четверо погибших

14:05, 06 октября 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщает ABC News, ссылаясь на информацию Полицейского департамента Канзас-Сити.

По информации местных властей, подозреваемый зашел в помещение заведения и начал стрелять. Стрелка описали как мужчину латинской наружности.

На месте происшествия работает полиция.

Ранее в управлении полиции Парижа мужчина убил ножом четырех человек. Впоследствии его застрелили. Выяснилось, что нападавший был административным сотрудником полиции.

По данным СМИ, он был выходцем с острова Мартиника, работал в полиции IT-специалистом с 2003 года. Это нападение расследует антитеррористическое прокуратура. 

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Теги: #США#стрельба#убийство