"Явно политическое": Помпео раскритиковал расследование относительно импичмента Трампа

Помпео также сказал, что Государственный департамент ответил Конгрессу, который требовал документы, связанные с Украиной.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео выступил в защиту действий администрации Дональда Трампа в отношении Украины.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на агентство AP.

Выступая перед журналистами в Афинах, Помпео заявил, что расследование, о котором США просили власти Украины, касалось возможного вмешательства Украины в президентские выборах 2016 года в США.

При этом госсек не стал вспоминать о предложении Трампа, которое звучало в разговоре с новым президентом Украины, специально расследовать дело в отношении компании Burisma, в которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер.

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Помпео раскритиковал расследование импичмента как "явно политическое" и сказал, что действия Госдепа были направлены исключительно на улучшение отношений с новой властью Украины, которая пришла весной. Он также сказал, что работа бывшего специального посланника в Украине Курта Волкера основывалась на указаниях президента делать именно это.

"Госдепартамент по указанию президента был сфокусирован на создании пространства, где мы могли бы в конечном итоге создать хорошие отношения с этим правительством. Посол Волкер старательно работал над созданием этой возможности", — сказал Помпео.

Помпео также сказал, что Государственный департамент ответил Конгрессу, который требовал документы, связанные с Украиной. Однако он не сказал, что это был за ответ.

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Как сообщал УНИАН, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где говорилось, что Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося 25 июля. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена.

26 сентября в США обнародовали рассекреченную жалобу разведчика о телефонном разговоре Трампа и Зеленского.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований "по команде" других стран.