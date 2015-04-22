ЕС должен быть готов быстро отреагировать, если ситуация на Донбассе обострится - МИД Эстонии

Как сообщает пресс-служба МИД Эстонии, об этом она заявила сегодня во время встречи в Вильнюсе с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом.

В частности, оба руководителя внешнеполитических ведомств согласились, что в условиях российской агрессии на Донбассе Евросоюз должен сохранять единство, а также они настаивают на необходимости полного выполнения Россией Минских договоренностей.

“Ситуация является очень шаткой и может обостриться в любой момент. Мы должны быть готовыми быстро отреагировать, и, если необходимо, расширить санкции”, - подчеркнула Кейт Пентус-Розиманнус.

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Также, министры, обращая внимание на майский саммит “Восточного партнерства” в Риге (Латвия), выразили необходимость продемонстрировать солидарность и поддержку странам, которые входят в политику “Восточного партнерства”, в их стремлении к проведению реформ.

Линкявичус согласился со своей коллегой, что в случае введения настоящих реформ, европейская перспектива должна быть открытой для всех стран “Восточного партнерства”.

“Не забывая о нашем собственном недавнем прошлом, мы имеем моральное обязательство поддерживать и выступать на стороне этих стран, которые сейчас сделали такой же выбор в пользу европейской организации общества”, - сказала Кейт Пентус-Розиманнус.