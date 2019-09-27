Der Spiegel: Новые доказательства указывают на роль спецслужб России в убийстве врага Кремля в Берлине

Личные данные задержанного убийцы выглядят невероятно фальшиво.

Причастность правительства России к убийству гражданина Грузии посреди Берлина становится все более явной. Ведь все больше улик указывают на вероятную связь между непосредственным исполнителем расправы и российскими спецслужбами.

Об этом пишет издание Der Spiegel, которое вместе с Bellingcat и The Insider обнаружило новые подробности того, как российские государственные органы помогали задержанному в немецкой столице убийце.

«Похоже, что это преступление несет сильный и явный политический характер», - сказал немецкому изданию председатель комитета Бундестага по вопросам внешней разведки Норберт Ретген.

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То, что за убийством на территории Германии стоят спецслужбы России, может вызвать большой дипломатический кризис. И уже в первые дни после гибели Зелимхана Хангошвілі стало понятно, что задержанный за это российский гражданин Вадим Соколов на самом деле не тот, за кого себя выдает. Теперь в российских базах данных журналисты обнаружили признаки того, что личность мужчины умышленно «создали» незадолго до нападения на грузина посреди Берлина 23 августа.

«В актуальной базе данных российских паспортов его имя обозначено грифом: «Данные о личности защищены законом. Для получения информации обратитесь к администратору». После того, как Bellingcat уличила лиц, которые совершили покушение на экс-шпиона России Сергея Скрипаля, аналогичные пометки были обнаружены и в данных других сотрудников российских спецслужб», - пишет издание.

Также подозрительную информацию журналисты Der Spiegel нашли в открытых налоговых данных России. Так называемый «Соколов» был зарегистрирован в них только 16 июля 2019 года в возрасте 49 лет.

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«Граждане России автоматически заносятся в реестр налогоплательщиков с начала трудовой деятельности. Получается, что мужчина впервые в жизни пошел на работу почти в 50 лет. Более вероятно то, что запись о нем был создана для того, чтобы облегчить процедуру получения шенгенской визы. Через 6 дней после этого Соколову присвоили идентификационный код плательщика налогов. Это произошло 23 июля 2019 года. Он подал заявление на получение визы в посольстве Франции через считанные дни после того, как получил заграничный паспорт на это имя», - говорится в статье.

Из последовательности этих событий можно сделать вывод, что личность Вадима Соколова была создана за считанные недели до убийства в Берлине. Согласно налоговым данным, Соколов зарегистрирован в Брянске. По указанному адресу дверь открыл пенсионер, который никогда не слышал ни о каком Соколове.