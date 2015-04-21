Прокуратура требует смертной казни для "бостонского террориста" Царнаева

Об этом сообщает агентство Reuters.

8 апреля этого года Царнаева признали виновным в убийстве трех человек и ранении 264.

Читайте такжеСуд признал Царнаева виновным в организации заговора с использованием оружия массового уничтожения"Джохар Царнаев убил каждого из них способом, который дал им время почувствовать боль. У них было время почувствовать страх, но не было времени попрощаться. Это чистый террор", - заявила Надин Пелегрини, помощница государственного обвинителя.

В то же время защита пытается представить погибшего вскоре после теракта старшего брата Царнаева Тамерлана как движущую силу и вдохновителя терактов, тогда как Джохар выполнял вспомогательную роль.