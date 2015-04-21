Прокуратура требует смертной казни для "бостонского террориста" Царнаева
21:01, 21 апреля 2015Мир
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Атака на Бостонский марафон 15 апреля 2013 года была "чистым террором", заявил в суде представитель гособвинения, который требует для Царнаєва смертной казни.
Джохару Царнаеву грозит смертная казнь / instamood.livejournal.com
Об этом сообщает агентство Reuters.
8 апреля этого года Царнаева признали виновным в убийстве трех человек и ранении 264.
Читайте такжеСуд признал Царнаева виновным в организации заговора с использованием оружия массового уничтожения"Джохар Царнаев убил каждого из них способом, который дал им время почувствовать боль. У них было время почувствовать страх, но не было времени попрощаться. Это чистый террор", - заявила Надин Пелегрини, помощница государственного обвинителя.
В то же время защита пытается представить погибшего вскоре после теракта старшего брата Царнаева Тамерлана как движущую силу и вдохновителя терактов, тогда как Джохар выполнял вспомогательную роль.
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