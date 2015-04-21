Самолет президента Сербии едва не разбился из-за пролитого кофе
Пилот стал вытирать оборудование салфеткой и случайно задел один из переключателей, после чего президентский самолет начал быстро терять высоту.
Второй пилот самолета президента Сербии Томислава Николича чуть не разбил лайнер во время полета.
Как сообщает ТСН со ссылкой на издание b92.net, к аварийной ситуации привела случайная неосторожность - во время полета летчик пролил кофе на приборную доску именно в тот момент, когда лайнер попал в зону турбулентности. Мужчина стал вытирать оборудование салфеткой и случайно задел один из переключателей, после чего президентский самолет начал быстро терять высоту. Командиру экипажа удалось восстановить управление и совершить посадку в Белграде.
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Инцидент произошел еще 17 апреля, когда Николич направлялся с визитом в Ватикан. Сначала сообщалось, что самолет развернулся над Адриатическим морем и вернулся в Белград из-за отказа одного из трех двигателей.
Прокомментировал аварийную ситуацию и советник главы Сербии Станислав Пак. Он сообщил, что самолет камнем падал вниз. "Мы будем отмечать этот день как второй день рождения", - сказал он.
Второго пилота, который случайно устроил аварийную ситуацию, отстранили от работы.