Самолет президента Сербии едва не разбился из-за пролитого кофе

Второй пилот самолета президента Сербии Томислава Николича чуть не разбил лайнер во время полета.

Как сообщает ТСН со ссылкой на издание b92.net, к аварийной ситуации привела случайная неосторожность - во время полета летчик пролил кофе на приборную доску именно в тот момент, когда лайнер попал в зону турбулентности. Мужчина стал вытирать оборудование салфеткой и случайно задел один из переключателей, после чего президентский самолет начал быстро терять высоту. Командиру экипажа удалось восстановить управление и совершить посадку в Белграде.

Читайте такжеПилот индийской авиакомпании избил своего коллегу перед полетом

Инцидент произошел еще 17 апреля, когда Николич направлялся с визитом в Ватикан. Сначала сообщалось, что самолет развернулся над Адриатическим морем и вернулся в Белград из-за отказа одного из трех двигателей.

Прокомментировал аварийную ситуацию и советник главы Сербии Станислав Пак. Он сообщил, что самолет камнем падал вниз. "Мы будем отмечать этот день как второй день рождения", - сказал он.

Второго пилота, который случайно устроил аварийную ситуацию, отстранили от работы.