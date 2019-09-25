Мадуро сообщил о прибытии на "российскую родину"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро встретится с российским президентом Владимиром Путиным 25 сентября, проинформировал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

24 сентября президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в Twitter, что прилетел в Россию, где у него должна состояться встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

"Мы прибыли на российскую родину, чтобы укрепить наши исторические и очень позитивные взаимоотношения и уважение между нашими народами", – написал Мадуро, опубликовав фото со встречи в аэропорту.

Llegamos a la Patria rusa para afianzar nuestras históricas y muy positivas relaciones de intercambio y respeto entre nuestros pueblos. La hermandad que hemos construido a lo largo de los años, es eje fundamental para la construcción del futuro próspero de Venezuela. pic.twitter.com/maQ0zDE71X — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 24, 2019

Венесуэльский лидер назвал "братскими" отношения, построенные между Москвой и Каракасом. Они могут стать "фундаментальной осью для процветания Венесуэлы", отметил Мадуро.

Венесуэльский и российский лидеры встретятся 25 сентября, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По словам Пескова, переговоры пройдут в формате рабочего завтрака.

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Встреча Мадуро и Путина пройдет в Сочи на полях заседания Валдайского клуба, говорил Песков 23 сентября.

В Венесуэле продолжается политический кризис. 10 января Мадуро, набравший больше всех голосов на выборах 2018 года, принес присягу президента. 15 января подконтрольный оппозиции парламент страны признал Мадуро узурпатором.

23 января глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

США, большинство стран Латинской Америки и Евросоюза признали Гуайдо временным президентом, Россия выразила поддержку Мадуро.