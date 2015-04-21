"Бухгалтер" Аушвица в суде признал вину перед убитыми: "Я морально причастен и прошу прощения" (фото)

"Нет сомнений в том, что я морально причастен к этим преступлениям. Я прошу прощения", - сказал Гренинг. Он подтвердил, что с момента своего появления в концлагере в 1942 году знал об убийстве узников в газовых камерах, сообщает Русская служба BBC.

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Ранее во вторник во время пресс-конференции родственники бывших узников Аушвица попросили суд принять справедливое решение и наказать Гренинга, но признались, что не испытывают личной неприязни к подсудимому.

Оскар Гренинг, известный как "бухгалтер" Аушвица, занимался регистрацией валюты и других ценностей, которые изымались у узников после прибытия.

Дело Гренинга изначально было открыто еще в 1985 году, но тогда прокуратура не нашла достаточных доказательств его непосредственной причастности к убийствам.