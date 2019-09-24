В Пакистане произошло мощное землетрясение, погибли минимум 20 человек

Еще около трех сотен человек пострадали.

По меньшей мере 20 человек погибли и более 300 пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,8, которое нанесло разрушения пакистанскому региону Кашмир и районам провинции Пенджаб.

Об этом сообщает Aljazeera.

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"Сейчас мы подтвердили гибель 20 человек, еще около 300 ранены. Это количество может увеличиться, поскольку некоторых людей все еще доставляют в больницы", - заявили в полиции.

Эпицентр землетрясения зафиксирован на север от города Джелум вблизи границы, разделяющей землю сельского хозяйства провинции Пенджаб и администрацию Пакистана Кашмир, сообщает американское геологическое агентство USGS.

Местные власти собирают информацию о повреждении инфраструктуры.

Очевидцы публикуют фото и видео последствий землетрясения, на которых видны разрушенные глубокими трещинами дороги.

Как сообщал УНИАН, более ста человек получили травмы и около 600 домов были повреждены в результате землетрясения магнитудой 5,8, которое 21 сентября всколыхнуло Албанию.