Трамп считает "несерьезными" разговоры о его импичменте

Дональд Трамп "совсем несерьезно" относится к угрозе импичмента из-за истории о якобы давлении на Владимира Зеленского с целью инициировать расследование против сына Джо Байдена в Украине.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп полностью отвергает возможность своего импичмента из-за упреков в том, что он якобы требовал от президента Украины Владимира Зеленского инициировать расследование причастности к коррупции Хантера Байдена - сына вице-президента США Джо Байдена и возможного конкурента Трампа на президентских выборах следующего года.

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В понедельник, 23 сентября, отвечая на вопрос о том, насколько серьезно он воспринимает угрозы импичмента, которые звучат со стороны демократов в Конгрессе США, Трамп ответил, что относится к этому "совсем несерьезно". Об этом пишет DW.

Как сообщал УНИАН, 25 июля в пресс-службе Зеленского заявили, что в ходе телефонного разговора Трамп убежден, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины и "завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США".

Скандал между Белым домом и Конгрессом разгорелся после того, как в СМИ появились сообщения о том, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где говорилось, что Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами. В СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии США и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

21 сентября конгрессмены США обратились к администрации Трампа с требованием предоставить стенограмму его разговора с Зеленским.