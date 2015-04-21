В Японии поезд установил мировой рекорд скорости

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на местные СМИ.

Рекорд был установлен на экспериментальном участке путей в префектуре Яманаси возле горы Фудзи.

В ближайшие недели японские власти намерены запустить скоростной перегон между Токио и городом Нагоя. Как ожидается, поезд будет покрывать расстояние в 208 километров всего за 40 минут.

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Предыдущий скоростной рекорд для поездов был установлен в Японии 16 апреля: тогда скорость составила 590 километров в час.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые планируют в 2017 году в Японии начать эксперимент COMET, который при успехе поможет в разгадке тайны происхождения Вселенной и станет по значимости схожим с открытием бозона Хиггса.