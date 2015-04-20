В Японии начнут эксперимент по разгадке возникновения Вселенной

Об этом сообщил руководитель эксперимента, профессор института Осака Йошитака Куно, передают РИА Новости.

По данным ученых, эксперимент будет проводиться на одном из крупнейших в мире ускорительном комплексе J-PARK в Японии, способном обеспечить самый мощный в мире импульсный пучок протонов с необходимыми параметрами. Над подготовкой эксперимента работает 170 специалистов из 13 стран мира. Стоимость эксперимента — около 50 миллионов евро.

"Эксперимент COMET предназначен для поиска процессов физики элементарных частиц, чтобы разгадать тайны природы. Сейчас существует Большой адронный коллайдер в Женеве, где был открыт Бозон Хиггса. Кроме него, на БАКе не нашли новых частиц, и сейчас физики продолжают их искать. Одним же из способов поиска новых частиц является поиск очень редких процессов", — сказал он.

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По словам руководителя, в ходе эксперимента ученые будут искать такой редкий процесс — процесс перехода элементарной частицы мюон в другую элементарную частицу электрон. Никогда ранее этот процесс не наблюдался.

"Если нам удастся найти такой процесс, это будет большим прорывом в физике элементарных частиц. Первая фаза эксперимента начнется через два года, в 2017 году — примерно половина оборудования уже готова, а вторая фаза — в 2020-2021 годах", — сказал Куно.