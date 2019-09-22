"Неприличный анекдот": российский журналист оценил разговоры о "двойниках Путина"

Журналист и психолог Леонид Радзиховский считает, что аргументы в пользу существования "двойников Путина" безосновательны.

Российский журналист и ученый-психолог Леонид Радзиховский заявил о том, что у президента России Владимира Путина нет двойников.

"Разговоры о "двойниках Путина" – это совершенно неприличный анекдот", – заверил он в блоге на сайте «Обозреватель».

Читайте такжеЖурналист рассказал, почему Путин ужасно утомил россиян

В этом контексте он привел ряд аргументов.

Первый заключается в том, что "Путин с его болезненными страхами самых разнообразных вещей, с болезненной подозрительностью – последний человек в мире, который допустит, чтобы его кто-то где-то подменял. Это для него в тысячу раз большая опасность, по крайней мере, психологически, чем террористы".

Второй аргумент журналиста заключается в том, что меры, принимаемые для обеспечения безопасности Путина, очень большие, и это исключает попытку совершения покушения на него "даже в замысле". "К сожалению, все силы безопасности страны заняты обеспечением личной безопасности Путина", – констатировал он.

И, наконец, третий аргумент Радзиховского связан с тем, что практически невозможно найти человека, который бы не только был очень похож на Путина, но еще и имел такой же возраст, такую же мимику и походку, такой же тембр голоса. "Это уже перебор", – заявил журналист.