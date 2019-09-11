На Донбассе исчерпана военная часть конфликта, начнется политическая - журналист

Путину глубоко плевать на восток Украины, утверждает публицист.

Российский журналист, публицист Леонид Радзиховский полагает, что после обмена пленными 2019 между Украиной и РФ на Донбассе исчерпана военная часть конфликта, и в ближайшие дни об этом будет заявлено.

После заявления о конце военной части противостояния начнется политическая часть, рассказал эксперт "Главреду".

По словам собеседника, цели российского президента очевидцы - он хочет восстановить отношения своей страны с ЕС, а для этого необходимо сдвинуть с места процесс разрешения конфликта в Украине.

Читайте такжеСМИ раскрыли подробности вывоза Цемаха из ОРДЛО: один разведчик погиб, еще один – потерял ногу

"…То, что будет амнистия, это достаточно очевидно, тут никто не сомневается. Что будет предоставлен как минимум статус второго государственного русскому языку, это тоже, по-моему, достаточно бесспорная вещь", - отметил журналист.

Радзиховский считает, что главе РФ для решения своих проблем абсолютно не нужны особый статус Донбасса и полное выполнение Минских договоренностей.

"…Путину вообще глубоко плевать на Донбасс - будет ли он в составе Украины, не в составе, какая ему разница?! Ему важно одно - чтобы с него сняли европейские санкции, ну или как минимум, чтобы эти санкции максимально ослабили", - утверждает публицист.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ в формате "35 на 35". Переданные в РФ 35 человек были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.