В американском Конгрессе поддержали обязательное выделение военной помощи Украине
Нижняя палата американского Конгресса 19 сентября приняла законодательство, которое обеспечивает выплату 250 миллионов долларов оборонной помощи Украине после завершения текущего финансового года в США.
Читайте такжеВ Конгрессе США начали расследование в отношении Трампа, Джулиани и давления на УкраинуОб этом сообщает издание Defense News.
«Палата представителей США в четверг приняла законодательство, чтобы гарантировать, что Украина сможет потратить 250 миллионов долларов военной помощи после того, как Белый дом задержал ее этим летом», – отмечается в сообщении.
Законопроект продолжит финансирование «Инициативы содействия безопасности Украины», которое должно завершиться 30 сентября.
Отмечается, что соответствующее положение было закреплено в резолюции, которая направлена на избежание правительственного «шатдауна» в период до 21 ноября. Ожидается, что Сенат также примет подобную резолюцию на следующей неделе.
Как сообщал УНИАН, из-за вероятного давления на Украину в США предложили применить процедуру импичмента президента Дональда Трампа.