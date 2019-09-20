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В американском Конгрессе поддержали обязательное выделение военной помощи Украине

09:12, 20 сентября 2019
Мир
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Предоставление военной помощи Украине было заблокировано Белым домом этим летом / фото УНИАН

Нижняя палата американского Конгресса 19 сентября приняла законодательство, которое обеспечивает выплату 250 миллионов долларов оборонной помощи Украине после завершения текущего финансового года в США.

Читайте такжеВ Конгрессе США начали расследование в отношении Трампа, Джулиани и давления на УкраинуОб этом сообщает издание Defense News.

«Палата представителей США в четверг приняла законодательство, чтобы гарантировать, что Украина сможет потратить 250 миллионов долларов военной помощи после того, как Белый дом задержал ее этим летом», – отмечается в сообщении.

Законопроект продолжит финансирование «Инициативы содействия безопасности Украины», которое должно завершиться 30 сентября.

Отмечается, что соответствующее положение было закреплено в резолюции, которая направлена на избежание правительственного «шатдауна» в период до 21 ноября. Ожидается, что Сенат также примет подобную резолюцию на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, из-за вероятного давления на Украину в США предложили применить процедуру импичмента президента Дональда Трампа.

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Теги: #США#Украина#военная помощь