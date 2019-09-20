В американском Конгрессе поддержали обязательное выделение военной помощи Украине

Ожидается, что Сенат также примет подобную резолюцию на следующей неделе.

Нижняя палата американского Конгресса 19 сентября приняла законодательство, которое обеспечивает выплату 250 миллионов долларов оборонной помощи Украине после завершения текущего финансового года в США.

Читайте такжеВ Конгрессе США начали расследование в отношении Трампа, Джулиани и давления на УкраинуОб этом сообщает издание Defense News.

«Палата представителей США в четверг приняла законодательство, чтобы гарантировать, что Украина сможет потратить 250 миллионов долларов военной помощи после того, как Белый дом задержал ее этим летом», – отмечается в сообщении.

Законопроект продолжит финансирование «Инициативы содействия безопасности Украины», которое должно завершиться 30 сентября.

Отмечается, что соответствующее положение было закреплено в резолюции, которая направлена на избежание правительственного «шатдауна» в период до 21 ноября. Ожидается, что Сенат также примет подобную резолюцию на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, из-за вероятного давления на Украину в США предложили применить процедуру импичмента президента Дональда Трампа.