Должен быть отстранен: в США заговорили об импичменте Трампа из-за Украины

По мнению юриста Конвея, американский лидер должен покинуть пост, если информация о блокировании военной помощи Украине с целью давления подтвердится.

Юрист Джордж Конвей, муж советницы лидера Америки Дональда Трампа, предложил применить процедуру импичмента президента, если информация о его попытках давить на Украину с целью открытия расследования против семьи экс-вице-президента США Байдена подтвердится.

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«Если это так, то президенту Дональду Трампу должен быть объявлен импичмент, и он должен быть отстранен с должности немедленно», – отметил он.

При этом он сослался на публикацию британского издания The Independent, в которой отмечается, что администрация Трампа давит на правительство Украины с целью инициировать расследование против сына Байдена, блокируя военную помощь.

Как ранее сообщал УНИАН, согласно информации от источников в Белом доме, Трамп затягивает выделение Украине военной помощи.